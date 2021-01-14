В Днепре капитально обновили общественный транспорт: к 2021 году собираются полностью убрать маршрутки

В Днепре за 2020 год значительно обновили подвижной состав общественного транспорта – город приобрел 20 трамваев и 25 новых троллейбусов с низким полом. В городе планируют, чтобы к концу 2021 года автобусов малой вместимости на маршрутах не было вообще.

Как пишет издание "Наше місто", в прошлом году в Днепре открыли троллейбусный маршрут № 6 "пл. Соборная – ж/м Приднепровск", а КП "Днепровский электротранспорт" среди прочего капитально отремонтировало более 50 трамваев и троллейбусов, более 14 км троллейбусной и трамвайной контактной сети, заменило 126 аварийных опор, свыше 3,5 км трамвайных путей, реконструировало тяговую подстанцию №19 (что и позволило открыть новый упомянутый маршрут на Приднепровск).

Кроме того, на базе "Днепровского электротранспорта" создали единый диспетчерский центр, который мониторит работу всего наземного общественного пассажирского транспорта города. Для этого было установлено более 1900 GPS-трекеров. А научно-производственный центр предприятия по подготовке водителей электротранспорта провел два выпуска и подготовил 85 водителей трамваев и троллейбусов.

По словам директора КП "Днепровский электротранспорт" Владимира Кобца, из-за карантин перевозки пассажиров в электротранспорте за 2020 год сократились на 40%.

"Надеемся, скоро ситуация стабилизируется и пассажирские перевозки вернутся к стабильных показателей. В этом году будем продолжать капитальные ремонты инфраструктуры: это и сети, пути, а также подвижной состав. Кроме того, в планах – начать строительство контактной сети для продления троллейбусных маршрутов № 10 и № 12 на ж/м Победа-6. Конечно, и в дальнейшем учить водителей трамваев, троллейбусов", – рассказал Кобец.

Со своей стороны специалист сектора контроля и мониторинга выполнения договорных обязательств отдела пассажирских перевозок управления транспорта департамента транспорта и транспортной инфраструктуры ДМР Иван Васючков отметил, что за прошедший год общественные автобусы перевезли около 124 млн пассажиров, из которых каждый 6-й – льготник.

Он отметил, что до конца 2021 в городе могут исчезнуть автобусы малой вместимости.

"Появился брендбук общественного транспорта. Постепенно автобусы будут брендироваться в желтый цвет со специальными указателями в соответствии с дизайн-кодом. С городских маршрутов убрано 320 автобусов малой и средней вместимости, зато появилось 196 больших автобусов, в том числе и так называемые автобусы "гармошка", которые сейчас работают на 38-м маршруте. В этом году приедут еще 200 больших автобусов. Таким образом работаем над тем, чтобы к концу 2021-го автобусов малой вместимости на маршрутах не было вообще. Кроме того, сейчас разрабатывается стратегия по выделению отдельных полос для общественного транспорта. Еще в планах – повышения квалификации для водителей автобусов", – отметил он.