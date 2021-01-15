В Днепре будут судить банду педофилов, среди которых депутат горсовета Глебкин

Правоохранители Днепропетровской области завершили досудебное расследование относительно группы людей, которые растлевали несовершеннолетних и продавали порноконтент с их участием.

Как сообщили на сайте киберполиции Украины, фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Обвинительный акт в отношении 6 фигурантов, среди которых в частности депутат от партии "Громадська сила" Александр Глебкин, которые в течение 16 лет якобы насиловали несовершеннолетних и снимали их в порнофильмах, отправлен в суд.

По данным правоохранителей, злоумышленники создали противоправный контент с участием несовершеннолетних и продали его онлайн. В результате преступных действий пострадали 6 детей, которым на момент совершения преступлений было от 3 до 9 лет.

"Среди преступников были женщины, которые заставляли собственных детей заниматься такой деятельностью", – добавили в пресс-центре.

В данный момент, как отметили правоохранители, досудебное расследование завершилось. Обвинительное заключение направлено в суд, где злоумышленникам вынесут приговор в виде лишения свободы от восьми до пятнадцати лет.

Ранее полиция опубликовала видео задержания в Днепре депутата от партии "Громадська сила" и соратника экс-кандидата в мэры города Загида Краснова Александра Глебкина, причастного к указанному преступлению. Фигурант участвовал в создании порнографических материалов с участием детей.

Позже журналистка Наталья Власова предположила, что Краснов и его окружение могли и должны были знать о жесточайших преступлениях, совершаемых человеком, которого они сделали местным депутатом.