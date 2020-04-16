В Днепр привезли уникальную ПЦР-лабораторию

Днепр 16:57, 16.04.2020

В Днепр прибыла уникальная американская лаборатория ПЦР-тестов, купленная за частные деньги. Она увеличит количество достоверных исследований на коронавирус еще на сотню в сутки.

Об этом, а также о том, что по городу начали работать мобильные бригады по забору анализов на COVID-19, на своей странице в Фейсбук написал мэр Днепра Борис Филатов.

В Днепре тестировать на коронавирус будут с помощью уникальной американской лаборатории с ПЦР-тестами
"День"

"Сегодня я и Геннадий Корбан передаем в областной лабораторный центр новейшую американскую лабораторию ПЦР-тестов, купленную за личные деньги. Достоверное исследование на коронавирус смогут проходить ещё около ста человек в сутки", - сообщил Филатов.

По его словам, при подозрении на коронавирус по месту жительства человека будут отправляться оснащенные всеми средствами защиты медики: это позволит свести распостранение инфекции к минимуму и своевременно предоставлять помощь больным.

"В городе запустили четыре мобильные бригады по забору анализов на COVID-19. При необходимости их количество будет увеличено. Доктора оснащены всеми средствами защиты и объезжают потенциально заражённых по специальному алгоритму, утверждённому горздравом. Если у вас есть подозрение, то звоните семейному врачу! Тот примет решение и перенаправит информацию дальше", - посоветовал Филатов днепрянам.

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Днепр

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