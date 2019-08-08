Умерла после секса: Кривой Рог потрясла жуткая трагедия с девушкой

В Кривом Роге Днепропетровской области в среду, 7 августа, при странных обстоятельствах скончалась 17-летняя девушка.

Об этом сообщает местное издание "Первый городской". Отмечается, что смерть наступила спустя некоторое время после полового акта.

Так, в полицию около 14:30 поступило сообщение о трагедии. Правоохранители выехали на место происшествия и выяснили, что инцидент произошел в одном из домов по улице Маршака на микрорайоне Даманский.

В Кривом Роге девушка умерла после секса

Молодая пара отдыхала в квартире и около полудня у них произошел половой акт. Через два часа девушке стало плохо и она внезапно перестала подавать признаки жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве умерла 20-летняя девушка, которая впала в кому в кресле у стоматолога.

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