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Умерла после секса: Кривой Рог потрясла жуткая трагедия с девушкой

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В Кривом Роге Днепропетровской области в среду, 7 августа, при странных обстоятельствах скончалась 17-летняя девушка.

Об этом сообщает местное издание "Первый городской". Отмечается, что смерть наступила спустя некоторое время после полового акта.

Так, в полицию около 14:30 поступило сообщение о трагедии. Правоохранители выехали на место происшествия и выяснили, что инцидент произошел в одном из домов по улице Маршака на микрорайоне Даманский.

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В Кривом Роге девушка умерла после секса

В Кривом Роге девушка умерла после секса

Молодая пара отдыхала в квартире и около полудня у них произошел половой акт. Через два часа девушке стало плохо и она внезапно перестала подавать признаки жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве умерла 20-летняя девушка, которая впала в кому в кресле у стоматолога.

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Место
Украина Кривой Рог
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