У Киева - минус миллиард, у Днепра - 300 миллионов: Филатов назвал цену налоговых льгот для олигархов

Борис Филатов обвинил парламент и Кабинет министров в бездействии и потакании крупному бизнесу. По его словам, налоговые льготы для крупного бизнеса уничтожат местные бюджеты и возможности городов хоть как-то противостоять эпидемии коронавируса и обеспечивать элементарные потребности.

Об этом Филатов заявил во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

В студии у Савика Шустера выступил мер Днепра Борис Филатов

Для обсуждения темы эпидемии коронавируса, карантина в Украине и шагов, которые предпринимает власть для недопущения распространения болезни, в студию были приглашены представители центральной власти. Дистанционно к беседе подключились мер Днепра Борис Филатов, мер Киева Виталий Кличко, мер Одессы Геннадий Труханов и мер Львова Андрей Садовый.

Во время своего выступления Филатов обрушился на представителей власти с резкой критикой. В частности, он рассказал, сколько недополучат бюджеты городов из-за попыток власти заигрывать с олигархами, временно освобождая их от уплаты налога на землю.

“Когда принимает решения Верховна Рада, то нас никто не спрашивает! А вот господин Гетманцев, который сидит в студии, что-то там написал. В результате того, что он что-то там написал, а Верховная Рада приняла законы: в бюджете Киева — минус миллиард, в бюджете Днепра — минус 300, в бюджете Кривого Рога — минут 250, в бюджете Каменского — минус 100. И при всём при том, что нам правительство не дало ни копейки на настоящий момент на борьбу с этой напастью, с этой эпидемией", - возмутился Филатов.

Мер Днепра также отметил, что подобные инициативы центральной власти, фактически, лишают власти на местах возможности противостоять эпидемии коронавируса и обеспечивать элементарные нужды горожан.

"А как мы дальше будем платить зарплату тем же самым коммунальщикам, которые в эпидемию должны убирать вовремя мусор? Фактически получилось как? У нас из бюджетов изъяли в пользу крупного бизнеса 100 миллионов, миллиарды гривен, а потом собрали олигархов, которым фактически дали льготы - и просят их купить нам ИВЛ. Кто-то вообще об этом задумывался?”, - эмоционально заявил мер Днепра. Чем вызвал одобрение у учавствовавших в дискуссии коллег из других городов.

Филатов также призвал власть к диалогу с людьми, представителями которых и являются, прежде всего, представители местного самоуправления. “С городами советуйтесь, а не с депутатами “зелеными”! 3 недели назад в этой же студии, я протянул руку Арахамии и сказал, что если будут какие-то вопросы к местному самоуправлению — я протягиваю к вам руку! Слушайте нас! Советуйтесь с нами! Мы живём в одной стране! Такое ощущение, что вы в Верховной Раде живёте на отдельной планете!“, - заявил он присутствовавшему в студии соавтору законопроекта, предусматривающего налоговые льготы, нардепу от "Слуги народа" Даниилу Гетманцеву.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!