'Творится трэш': СМИ указали на связь создания 'партии мэров' и обысков в Днепре

В нескольких коммунальных предприятиях городского совета Днепра 19 июня начались обыски.

Как сообщает "Горсовет", в кабинеты департамента местного самоуправления вошли люди, которые представились правоохранителями. Предприятия, в которых начали обыски, занимаются, в частности, освещением деятельности городского совета и городского головы, сотрудничеством со СМИ.

Обыски начались синхронно с презентацией партии "Пропозиція" с участием мера Днепра Бориса Филатова.

"Так, на ул. Мечникова, 7, где расположен офис КП "Организаційно-аналітична служба" Днепровского горсовета, полно людей в камуфляжах. Рядом с крыльцом – капли крови. Территория огорожена. Журналистов на место событий не пускают. Правоохранители на вопросы не отвечают и комментариев не дают", – говорится в сообщении.

По словам одного из сотрудников управления, они потребовали "убрать мэра с пресс-конференции", которая на тот момент проходила в столице.

"Пятница хоть и не 13, но творится трэш. Началась пресс-конференция мэра. И к нам в помещение заходят силовики. Как будто под диктовку: "Уберите мэра с пресс-конференции и мы от вас уйдем." Но ребята наверное не знают что исполнительные органы немного другим заниматься, пришли не по адресу", – написал у себя в Facebook специалист отдела по работе с ОСМД, ОСН и ЖСК Днепровского горсовета Владислав Макарец.

Как уточнили в издании, в целом в Днепре беспрецедентное давление продолжается уже второй год – после избрания Зеленского. Многие эксперты связывают это с попытками заработать на местном самоуправлении.

Как известно, ранее в СМИ появилась информация, что прокуратура специально преследует действующего мэра Бориса Филатова, чтобы он отказался от участия в грядущей избирательной кампании на местных выборах. По данным журналистов, сотрудники Государственного бюро расследований напрямую поставили городскому голове ультиматум.

Обыски в Днепре

Facebook Владислав Макарец

Обыски в Днепре