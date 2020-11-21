ЦИК крутит членами избиркомов, как цыган солнцем, – Филатов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) занимается политическими манипуляциями и "крутит членами избирательных комиссий как цыган солнцем".

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" сказал мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, парламентские партии перестали держать марку, а члены избирательных комиссий переходят из одной партии в другую.

"У нас есть проблема с членами комиссий, а парламентские партии постоянно меняют членов своих комиссий направо и налево. Если мы говорим об ответственности комиссии, давайте говорить об ответственности ЦИК, которая политически манипулирует и крутит членами избирательных комиссий как цыган солнцем", – отметил он.

В качестве примера он привел Светлану Александрову, которая в первом туре выборов в городской территориально-избирательной комиссии (ТИК) представляла вначале "Батьківщину", а во втором уже представляет партию "За майбутнє".

"Или же госпожа секретарь избирательной комиссии от "Слуга народа" Елена Гатауллина, когда ей надо, меняет членов ТИК по щелчку пальца. А когда ей не надо, требует документы и может не проводить решения неделями. Передаю ей привет и хочу, чтобы она это услышала. Давайте называть вещи своими именами", – уточнил Филатов.

По его мнению, это действительно проблема, в которой виноваты все: и избирательные комиссии, и парламентские партии, которые передают свою партийную квоту во всех территориальных громадах страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению политолога Игоря Рейтеровича, в Днепре нормальное течение 2-го тура выборов затруднено позицией Центральной избирательной комиссии. Секретарь ЦИК Елена Гатаулина, которая является в ЦИК куратором Днепра, не дает некоторым партиям провести замены своих представителей в местных избиркомах.