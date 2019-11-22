Сын СБУшника времен Януковича протаранил 10 авто в Днепре: подробности погони со стрельбой

В Днепре на улице Шевченко прошла спецоперация со стрельбой и преследованием.

Предварительно, виновником инцидента стал сын экс-СБУшника времен Виктора Януковича Виталия Криворучко Антон, передает 49000.com.ua (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

По словам очевидцев, силовики собирались задержать преступника, но тот начал убегать и протаранил десять автомобилей. Правоохранители стреляли по колесам беглеца, но очевидцы видели пулевые отверстия и на окне.

Фото с места инцидента Днепр Оперативный

Сообщается, что виновника удалось задержать. Машину нарушителя удалось остановить у здания Управления патрульной полиции.

В сети появилось видео, показывающее, при каких обстоятельствах водитель джипа начал убегать от преследователей.

Отметим, преступление подтвердили сотрудники Службы безопасности Украины, однако не сообщали, кто является задержанным.

Антон Криворучко 49000.com.ua

Виталий Криворучко до марта 2014 года несколько лет занимал должность первого заместителя главы СБУ в Днепропетровской области. После люстрации своего начальника Виктора Воропая он успел непродолжительное время поруководить службой в Днепре. В октябре 2014 года люстрировали и самого Криворучко.

Он баллотировался в Верховную Раду от партии главы Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" по мажоритарному округу Днепропетровской области.

Однако, в июне он был исключен из партии и отозвал кандидатуру.

Виталий Криворучко patriot.dp.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что в четверг, 21 ноября, в Житомире задержали гражданина России, который является руководителем одной из групп террористической организации ИГИЛ. Задержанный находился в международном розыске за совершение убийств

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram