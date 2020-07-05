Женская команда "Прометея" пополнилась американской баскетболисткой

Алина Рашевская Спорт 14:56, 5.07.2020 Обновлено: 15:00, 5.07.2020

В состав женской баскетбольной команды "Прометей" вошла игрок из Америки Кейшуан Лашун Джеймс.

26-летняя баскетболистка будет выступать на позиции форварда. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.

Кейшуан является выпускницей Мюррейского государственного университета. В 2018 году она стала лучшим игроком конференции Ohio Valley Conference (NCAA 1), а в 2019/2020, играя в чемпионате Греции, была признана 2-ой скоррер чемпионата Греции.

Женская команда "Прометея" пополнилась американской баскетболисткой
Facebook/Владимир Дубинский
Скриншот
Facebook/Владимир Дубинский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СК "Прометей" пополнился волейболисткой из Кубы.

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Днепр Спорт

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