В состав женской баскетбольной команды "Прометей" вошла игрок из Америки Кейшуан Лашун Джеймс.

26-летняя баскетболистка будет выступать на позиции форварда. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.

Кейшуан является выпускницей Мюррейского государственного университета. В 2018 году она стала лучшим игроком конференции Ohio Valley Conference (NCAA 1), а в 2019/2020, играя в чемпионате Греции, была признана 2-ой скоррер чемпионата Греции.

Женская команда "Прометея" пополнилась американской баскетболисткой Facebook/Владимир Дубинский

Скриншот Facebook/Владимир Дубинский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СК "Прометей" пополнился волейболисткой из Кубы.