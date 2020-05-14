Волейбольная команда "Прометея" пополнилась двумя новыми игроками: что о них известно

СК "Прометей" подписал контракты с двумя новыми волейболистками.

Спортсменки займут позиции связующих в чемпионате Украины среди команд Суперлиги в сезоне 2020/2021. Об этом на своей странице в Facebook рассказал президент клуба Владимир Дубинский.

Новые волейболистки "Прометея" Коллаж

Уже через неделю свой первый в составе каменской волейбольной команды день рождения отметит болгарская волейболистка Лора Китипова. Спортсменка принимала участие в чемпионате мира 2014 года, а также чемпионатах Европы 2011, 2013, 2015, 2017 годов. Лора – серебряный призер Женской волейбольной Евролиги 2012 и двукратный бронзовый призер Женской волейбольной Евролиги 2011 и 2013 годов. В "Прометее" она будет играть под номером 7.

Также ряды каменской команды пополнила известная связующая сборной Украины Алла Политанская. Волейболистка является многократной участницей и призёром различных турниров и чемпионатов. Отныне она будет выступать под 4-ым номером.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после окончания карантина СК "Прометей" планирует подать заявку на участие игроков Академии в чемпионате Украины в Первой лиге. Соответствующие переговоры уже прошли с президентом Федерации волейбола Украины Михаилом Мельником.

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