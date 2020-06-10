Владимир Дубинский рассказал о первом заезде в Академию спорта и подписании контрактов с легионерами из США

Президент СК "Прометей" Владимир Дубинский рассказал об ожидании подписания контрактов с легионерами из США и первого заезда в Академию спорта.

Также Владимир Михайлович сообщил о том, кто дополнит состав женской баскетбольной команды. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Владимир Дубинский Событие

"Маленькие тайны баскетбольной жизни "Прометея". Вчера бурно обсуждали женскую команду и ее участие в Суперлиге сезона 2020/2021. Ожидаем в ближайшие дни подписание контрактов еще с двумя игроками, уже 9 игроков основы будут подписаны. Агенты ведут переговоры с девочками – легионерами из США. С нетерпением ждем начала сборов, приезда девчонок и знакомства с командой. Готовим им приятный сюрприз. Заказали и оплатили форму всем командам, продолжая сотрудничество с нашим итальянским партнером Errea Sport. Наша администрация практически без выходных выбирала новую коллекцию формы и, надеюсь, игрокам и болельщикам она понравится!", – написал Владимир Дубинский.

Также президент СК "Прометей" рассказал, что к четвергу ожидается подписание контрактов с двумя легионерами в мужскую баскетбольную команду. Кроме того, скоро приедут первые юные спортсмены в Академию спорта:

"Несколько часов обсуждали приезд юных баскетболистов на отбор в Академию. К радости моей, и головной боли нашего главного тренера баскетбольной Академии "Прометей" Дмитрия Маркова, много звонков и настоящий интерес со стороны родителей и специалистов со всех уголков Украины. Всем огромное спасибо. Не подведем. Подбор студентов и создание максимальных условий – это, пожалуй, самое главное сейчас. Но какое же это счастье заниматься всем этим! Скоро увидим деток (мне все говорят – они двухметровые дядьки 15-17 лет, а я говорю – детки) и основу "Прометея". Дорогие родители, спасибо, что некоторые из вас пишут мне в личку. Ни одно сообщение не останется без внимания. Пишите и разговаривайте с тренерами и дирекцией, пожалуйста", – подчеркнул Владимир Михайлович.

Отметим, что СК "Прометей" оплачивает все затраты на переезд, проживание в гостинице, трехразовое питание и аренду зала. Повара уже начинают готовить кафе и вместе с доктором сбалансированное меню к приезду ребят. Кроме того, в ожидании юных спортсменов врачи, массажисты и весь персонал.

Владимир Дубинский также анонсировал совместные тренировки студентов Академии с игроками Суперлиги:

"Из тайн, что станут явью уже через неделю: игроки основной команды "Прометей", во главе с Виталием Чернием, в это же время проведут двухнедельные сборы! Ребята соскучились по игровой практике. Лучшие среди будущих студентов Академии смогут провести полноценные тренировки с игроками Суперлиги. В них сойдутся будущее и настоящее Прометея!" – добавил президент СК "Прометей".

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что женская команда БК "Прометей" примет участие в Суперлиге в сезоне 2020/2021. Команду будет возглавлять Виктория Большакова – одна из наиболее авторитетных специалистов страны в женском баскетболе.

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