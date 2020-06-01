Владимир Дубинский представил нового тренера волейбольной команды Спортивной Академии "Прометей"

Яна Коваль Спорт 15:40, 1.06.2020 Обновлено: 15:45, 1.06.2020

1 июня Спортивная Академия "Прометей" определилась с главным тренером волейбольной команды.

Мастер спорта международного класса Ирина Комиссарова с сегодняшнего дня начинает формировать тренерский штаб молодежной команды и уже на следующей неделе откроет подбор учеников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.

Новым тренером волейбольной команды стала Ирина Комиссарова
Facebook: Владимир Дубинский
"С огромной радостью хочу сообщить всем будущим воспитанникам нашей Академии и их родителям, а также всем нашим болельщикам, что нами подписан контракт с выдающимся игроком и тренером украинского волейбола Ириной Владимировной Комиссаровой", – поделился Президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.

Ирина Комиссарова – неоднократный чемпион и призер Украины, чемпион Турции, обладательница Кубка Европейской конфедерации, лучшая связующая многих чемпионатов Украины, мастер спорта международного класса.

"Я и весь дружный коллектив команды "Прометей" благодарны Ирине Владимировне за принятое предложение и уверены, что она, как первый тренер нашей Академии, сможет воспитать лучших игроков не только Украины, но и игроков международного уровня!"
Тренер волейбольной команды Спортивной Академии "Прометей" Ирина Комиссарова
Facebook: Владимир Дубинский

Как добавил Владимир Дубинский, на сегодня строительство Академии проходит в активном режиме:

"Уже подписаны договора с колледжами, школами и университетом. Начата комплексная реконструкция зала для учеников Академии волейбола. Современный зал, обустроенные раздевалки, покрытие из террафлекса, современное оборудование и многое другое – все это ждет будущих академиков "Прометея"! Только Прометей! Только победа!"

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что БК "Прометей" пополнился сразу тремя игроками. Двое из них представители МБК "Николаев": защитник Максим Луценко и форвард Сергей Приймак, третьим стал фовард Александр Беликов из "Черкасских Обезьян".

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