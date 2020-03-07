Владимир Дубинский представил нового тренера баскетбольной команды СК "Прометей"

В субботу, 7 марта, президент СК "Прометей" Владимир Дубинский сообщил о смене главного тренера баскетбольной команды.

Вместо Карлиса Мужниекса обязанности главного тренера будет исполнять Кирилл Большаков. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Уважаемые болельщики баскетбольной команды СК Прометей! Я хочу всем вам сообщить, что по обоюдному согласию сторон, сегодня 7 марта, СК Прометей прекратил сотрудничество с Карлисом Мужниексом. Я благодарен Карлису за то время и результат, который при нем достигла команда. СК "Прометей" один из лидеров Суперлиги! Новым исполняющим обязанности главного тренера команды назначен спортивный директор СК "Прометей" Кирилл Большаков! Уверен, Кирилл Вадимович справится с поставленной клубом задачей! Только Прометей! Только Победа!", - написал Владимир Дубинский.

Карлис Мужниекс прекратил сотруднечество с СК "Прометей" Facebook/Владимир Дубинский

Ранее OBOZREVATEL писал, что СК "Прометей" совместно с одним из своих партнеров ТРЦ "Dmart" провели автограф-сессию игроков баскетбольной команды. На встречу со своими фанатами пришли Морис Крик, Макс Конате и Виталий Мальчевский.

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