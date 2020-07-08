Владимир Дубинский подробно рассказал о завершении отбора в спортивную академию "Прометей"

В городе Каменское Днепропетровской области завершился отбор в волейбольную команду спортивной академии "Прометей". Президент клуба Владимир Дубинский рассказал подробности об отборе и дальнейших шагах воспитанников.

По его словам, волейбольная команда уже сформирована. Так, 14 лучших игроков пополнят ряды "Прометея".

"Я был очень счастлив и рад качественному составу лучших участниц. 6 июля был первый день отбора. Многие очень нервничали и тренера просматривали каждый вариант. И вот уже сегодня закончился просмотр. Мы получили добротную команду из 14 человек, которые пойдут с "Прометеем" дальше. Мы не останавливаемся на достигнутом", – рассказал Владимир Михайлович.

Также Дубинский сообщил, что теперь в планах создать три-четыре группы в разных городах Днепропетровской области, где будут дети более младшего возраста:

"Мы будем все оплачивать, покупать форму и мячи, а также пытаться создать максимум условий. Надеемся, что в ближайшем будущем спортивная академия "Прометей" будет еще пополняться", – отметил президент клуба.

Теперь с игроками подпишут контракты и будут подготавливаться к их приему:

"Строительство академии продолжается. Зал будет закончен 1 августа. И уже 15 августа мы соберем команду. Начнем готовиться к школе, к обучению, к тренировочным процессам. И, как я понимаю, не позднее 1 октября начнется Чемпионат Украины высшей лиги. Все молодцы, все хорошо отработали, и я всем очень благодарен. Уверен, что у всех девочек большое будущее. Я помогу им в этом", – добавил Дубинский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в состав женской баскетбольной команды "Прометей" вошла игрок из Америки Кейшуан Лашун Джеймс. 26-летняя баскетболистка будет выступать на позиции форварда.