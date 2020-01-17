Владимир Дубинский объяснил, почему Калпеппер покинул "Прометей"

Американский баскетболист Ренди Калпеппер покинул баскетбольный клуб "Прометей" из-за проблем с дисциплиной.

Игрок неоднократно нарушил регламент и положения контракта с клубом. Об этом заявил президент БК "Прометей" Владимир Дубинский на своей странице в Facebook.

По его словам, это было тяжелым решением, которое приняли на основании неоднократного неспортивного поведения по отношению к игрокам "Прометея", главному тренеру и игрокам команд соперников.

Ренди Калпеппер sportarena.com

"Менеджеры клуба, тренер и игроки несколько раз пытались поговорить с Рэнди, но это не дало никаких результатов. Рэнди очень талантливый игрок, но интересы команды, поведение на площадке и за ее пределами очень важный и основополагающий принцип нашей команды", - написал Дубинский.

Президент клуба попросил болельщиков отнестись к решению с пониманием и сообщил, что менеджеры клуба уже ищут игроку замену.

Также Дубинский напомнил, что ранее по соглашению сторон команду покинул Малик Трент. Это было связано с семейными обстоятельствами игрока.

Морис Крик sport.ua

"Вместо него в команду был приглашён Морис Крик, который прекрасно себя зарекомендовал в последней игре с БК Запорожье! Мы очень надеемся и верим, что Морис и в дальнейшем покажет себя командным игроком и поможет команде добиваться результатов и достижений, которые мы наметили в этом сезоне", - подчеркнул Дубинский.

Владимир Дубинский facebook.com/Владимир Дубинский

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