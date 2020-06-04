Владимир Дубинский о создании женской баскетбольной команды "Прометей"

Президент СК "Прометей" Владимир Дубинский подробно рассказал о создании новой женской баскетбольной команды.

По словам Владимира Михайловича, это будет молодая и мощная команда. Об это он рассказал пресс-службе СК "Прометей".

Владимир Дубинский Событие

"Спортивный директор Кирилл Вадимович Большаков принес нам новую идею и в следующем сезоне БК "Прометей" будет представлен в Суперлиге еще и с женской командой. Мы приняли решение, что правильней все-таки будет сконцентрироваться на работе спортивного директора и помогать женской команде, так как в женском баскетболе он абсолютный гуру. Его авторитет в женском баскетболе очень значимый. Я думаю, что первый год команде женского баскетбола будут необходимы его опыт, знания, поддержка и понимание. Надеюсь, что мы не подведем, создавая женскую баскетбольную команду, и "Прометей" будет достойно представлен в женском баскетболе, как и в мужском", – рассказал Владимир Дубинский.

Кроме того, президент спортивного клуба не стал называть все подробности о главном тренере женской команды и игроках. Это станет известно уже 15 июня:

"У женской баскетбольной команды "Прометей" есть главный тренер, а также подписано шесть договоров с игроками. Я бы не хотел называть это до 15 июня, так как у нас есть договоренность о том, что мы сначала получим официальное разрешение и письмо от Федерации баскетбола на участие в Суперлиге. И уже после этого будем объявлять о своих амбициях, тренерах и игроках. Могу сказать одно, что это будет очень интересная команда. Мы провели переговоры при условии, что Федерация баскетбола даст добро и разрешит нам участие. Думаю, что мы, как всегда, немного встряхнем Украину. Мы очень благодарны, что девочки согласились. Это будет молодая и мощная команда. Могу сказать, что игроки Сборной Украины дали согласие на участие в команде "Прометей"", – подчеркнул Владимир Михайлович.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что СК "Прометей" подписал контракт сразу с тремя новичками. Двое из них представители МБК "Николаев": защитник Максим Луценко и форвард Сергей Приймак, третьим стал фовард Александр Беликов из "Черкасских Обезьян".