Владимир Дубинский о назначении Виталия Черния главным тренером "Прометея"

Президент СК "Прометей" Владимир Дубинский рассказал о том, почему главным тренером "Прометея" стал именно Виталий Черний, а контракт со специалистом подписан на три года.

По словам Владимира Михайловича, штабом рассматривалось несколько кандидатур, в том числе, и сильные зарубежные специалисты. Однако единогласный выбор остановился на украинском тренере, пишет "Событие".

Владимир Дубинский Событие

"Мы действительно рассматривали несколько кандидатур. В том числе, зарубежных. Но, например, Карлис, несомненно, один из ведущих специалистов, показал некий другой тренировочный процесс, другое к нему отношение. И мы убедились, что работать нужно с отечественным тренером. Понимание менталитета, знание игроков - важны не менее техник", – рассказывает Владимир Дубинский.

Президент "Прометея" признался, что кандидатура Виталия Черния, как и Дмитрия Маркова, рассматривалась изначально, еще при создании клуба, однако тогда Виталий был связан контрактом с МБК "Николаев".

"Мы встречались с Виталием, еще играя в высшей лиге. Уже тогда мне понравились его видение и восприятие баскетбола, его профессионализм, Но Виталий был в контракте с "Николаевым", и как любой порядочный человек сказал, что не может нарушить правила и расторгнуть его досрочно. Мы продолжили наблюдать за тренером и его успехами, и когда он был освобожден от обязательств перед "Николаевым" - сделали предложение, с которым он согласился", – сообщил Владимир Дубинский.

По словам Владимира Михайловича, дополнительным фактором, повилявшим на коллегиальное решение специалистов и президента СК "Прометей", стало то, что Виталий уже успел поработать в командах Суперлиги, знает многих украинских игроков с молодости (в том числе, Дениса Лукашова).

Комментируя срок контракта на три года, Владимир Дубинский сообщил, что это было его настоятельным требованием. И вот почему.

"Мы долго обсуждали этот вопрос, и это был минимальный срок контракта, на котором настаивал именно я. Я убежден, что у клуба должна быть преемственность. На это повлияли новые планы по развитию академии, привлечению игроков на более долгие сроки. Ведь всевозможные спады нас ждут не только в экономике, но и в спортивных соревнованиях. Поэтому мы считаем, что сегодня правильно подписывать долгосрочные контракты с молодыми игроками. Все эти все факторы как-то сложились в одно. Я уверен: у Виталия, как и у "Прометея", большое будущее в мужском баскетболе", – сказал Владимир Дубинский.