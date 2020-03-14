Владимир Дубинский: "Не такой финал мы все ожидали"

В субботу, 14 марта, президент СК "Прометей" Владимир Дубинский дал интервью по завершению баскетбольного сезона в Украине и рассказал о ближайших планах команды.

Еще несколько дней назад невозможно было представить, что баскетбольный сезон в нашей стране завершится досрочно. Однако сегодня это реальность, и о позиции "Прометея" относительно такого решения Федерации Баскетбола Украины, об оценке руководством клуба проведенного командой сезона и ближайших ее планах Владимир Дубинский рассказал в интервью пресс-службе СК "Прометей" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Президент СК "Прометей" Владимир Дубинский prometeybc.com

- Владимир Михайлович, для многих стало неожиданным решение ФБУ о досрочном завершении чемпионата. Ваше отношение к этому, и поскольку оно уже принято, как бы вы оценили выступление "Прометея" в первенстве?

- Сейчас сложно говорить и осознавать, что произошло. Мы встретились с командой, поблагодарили ее за проделанную работу. Не буду скрывать: все, от руководства клуба к игрокам, расстроены. Сейчас, например, очень сложно говорить с ребятами, ведь у каждого из них есть семьи, какие-то свои проблемы. Не такой финал все мы ожидали. Мы неоднократно заявляли о своих высоких целях и прекрасно понимали, что чемпионат стал сильнее, а для нас это был первый опыт игры в Суперлиге. Что касается решения Федерации, то его однозначно поддерживаем, потому что оно было одним из самых правильных, и в то же время непростым и мужественным. Все исходили из того, что прежде всего важно здоровье людей, как зрителей, так и игроков. Оно дороже любых денег и удовольствия. Баскетбол - очень контактный вид спорта. Всемирной Организацией Здравоохранения объявлена пандемия, и это реальность. Нам тоже иногда кажется, что все слишком преувеличено, но сейчас мы уже можем видеть, что коронавирус не жалеет никого. Буквально вчера этой болезнью заболел президент Бразилии, еще до этого Том Хэнкс, два игрока НБА, а это представители развитых стран. Это большая проблема и все мы должны стараться ее решить. А решение Федерации нам надо принять. Играть без зрителей - неправильно. Мы, инвесторы, вкладываем средства в баскетбол сознательно без материальной отдачи, но в первую очередь для того, чтобы зрелище приносило болельщикам удовольствие. Сейчас даже хочется плакать, но так случилось ...

Спасибо Федерации, президентам других клубов за то, что приняли нас в свою семью. Мы боремся друг против друга, но не воюем. "Прометей" будет жить! В этом году мы приняли решение о создании в Каменском Академии баскетбола и волейбола. Мы будем делать инвестиции в воспитание детей. Нас сейчас спрашивают: "Так что, не будет Академии?" Нет, она будет! Мы хотим воспитывать таких игроков как Михайлюк, Лень. И когда такое случится, в этом будет наше большое счастье!

Что касается выступления команды в сезоне, то, наверное, нам немного не хватило профессионального подхода. Были некоторые проблемы в взаимоотношениях легионеров и отечественных игроков. Но это процесс роста, эволюция. Надо чему-то научиться и на своих ошибках. В целом я считаю, что у нас была фантастическая команда. Мечтали о том, что она еще больше окрепнет и станет единственной в стадию плей-офф. Для нас не было бы трагедией, если бы мы не стали первыми, но болельщики получили бы невероятные эмоции. Хочется поблагодарить наших фанов. Они у нас самые лучшие! Они везде ездили за нами и делали это просто потому, что любят баскетбол и болели так, как умеют. Кроме того, был создан Клуб болельщиков "Прометея", которые тоже поддерживали команду и в домашних, и в выездных играх. Низкий Вам всем поклон! Баскетбол без болельщиков невозможно, это нереально! Я надеюсь и верю в то, что впереди у клуба не годы, а десятилетия! А ребята, которые играли в нынешнем сезоне, войдут в историю как первый состав клуба в Суперлиге!

- Совсем недавно в клубе произошли изменения в тренерском штабе. Чем они обусловлены?

- Сейчас уже не совсем хочется возвращаться к этому. Изменение говорит в том числе и о том, что мы не собирались заканчивать чемпионат сегодня. Хочется сказать спасибо Карлису. Это замечательная, интеллигентный человек. Но так бывает. Это бизнес, это работа.

- Какие ближайшие планы команды?

- В первую очередь сделать максимально возможное для того, чтобы никто не заболел. Вирус шагает по планете, и это очень серьезно. Посмотрим, что будет происходить в ближайшие несколько недель и начнем думать о будущее команды с учетом приобретенного опыта. Наверное, у нас будут изменения в тренерском составе. Но здесь я бы хотел выразить огромную благодарность Кириллу Большакову, Дмитрию Маркову и Сергею Алферову. Они буквально жили командой, как и все работники клуба, за что им тоже большое спасибо.

Что касается игроков, то у нас есть мечта собрать под нашими флагами как можно большее количество классных украинских исполнителей. Будем конечно же смотреть и кого оставить из легионеров. У нас сейчас будет достаточно времени, чтобы достойно подготовиться к новому сезону в Суперлиге.

Кроме того, большую часть времени мы посвятим строительству Академии, а это жилье, обучение детей, приглашение тренеров. В наших планах создание спорткласса, и это будет именно наша, спонсорская поддержка. Это очень большая работа. Без воспитания новых звезд у клуба нет будущего. Кроме того, я планирую, что клуб в ближайшее время поставит где-то 1000 щитов во дворах нашего города, чтобы дети могли просто выходить на улицу покидать мяч и уже там будут появляться наши новые звезды. Очень много планов. Поэтому баскетболу в Каменском быть!

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Каменском состоялась традиционная автограф-сессия со звездами баскетбольной команды СК "Прометей". На этот раз раздавали автографы и общались с болельщиками в непринужденной обстановке капитан баскетбольной команды СК "Прометей" Денис Лукашов, игроки Майкл Майерс и Игорь Кривцов.

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