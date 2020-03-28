Владимир Дубинский: "Благодарен всем, кто позволил нам ворваться в Суперлигу"

В пятницу, 27 марта, Федерация волейбола Украины приняла решение об окончании чемпионата Суперлиги 2019/2020.

Как отметил президент СК "Прометей" Владимир Дубинский, это было непростое решение, но поддерживает его. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Как я и говорил, это было непростое решение, и мы его, однозначно, поддерживаем. Мы давно понимаем, какую атаку со всех сторон пришлось выдержать президенту ФВУ Михаилу Мельнику", - написал он.

Чемпионата Суперлиги 2019/2020 завершился досрочно Facebook/Владимир Дубинский

Владимир Дубинский отметил, что остался некоторый негатив из-за того, что ФВУ и исполком долго не решались принять решение об окончании чемпионата.

"В итоге только сегодня прекратили контракты с нашими легионерами. По информации посольства Бразилии, 27 марта из Украины вылетел последний самолёт в Бразилию, в связи с закрытием авиасообщения, связанного с коронавирусом. Ведь все понимали, что такое случится, но никто не подумал о легионерах, что им не улететь. Теперь и Лайза и Ракель будут вынужденно находиться в Каменском до конца карантина. И это все очень глупо. Не понимаем ещё, сможет ли как-то добраться домой Десислава. Но, похоже, тоже нет", - отметил президент СК "Прометей".

Другие волейболистки смогут специальным транспортом СК "Прометей" добраться к своим семьям в разные уголки Украины.

"Эта история нас всех многому научит. И мы все так хорошо любим высокопарно говорить о любви, но давайте научимся думать, прежде всего, о наших спортсменах и вообще о людях, которые нас окружают", - добавил Владимир Дубинский.

Президент СК "Прометея" пообещал максимально позаботиться о легионерах, чтобы облегчить им тяготы карантина вдали от родины.

"Девочки, наши милые легионерочки, мы обязательно максимально позаботимся, чтобы вам легче перенести тяготы карантина вдали от родины. Мы рядом с близкими сходим с ума от карантина. Я вас понимаю, но такова судьба спортсменов видать", - написал он.

Чемпионата Суперлиги 2019/2020 завершился досрочно Facebook/Владимир Дубинский

Также Владимир Дубинский отметил положительные моменты Суперлиги сезона 2019/2020.

"Я безмерно благодарен всем, кто позволил нам ворваться в Суперлигу и показать такую классную чемпионскую игру! Я безмерно благодарен Михаилу Мельнику, который согласовал и дал возможность нам играть в европейском кубке! Это был фантастический опыт, и мы до сих пор получаем восторженные отзывы из Германии! "Прометей" организовал поездку наших фанатов и это был неописуемый восторг и игроков и болельщиков! Я благодарен нашему тренеру Андрею Романовичу и спортивному директору Маше Александровой за все, что они сделали для клуба и команды! Ну и, наконец, самые тёплые, самые добрые слова моим принцессам волейбола, моим звездочкам, моим волшебницам, моим самым, самым лучшим девочкам СК "Прометей"! Девчонки дорогие, вы стали символом клуба "Прометей"! Вы первый золотой состав "Прометея"! Да именно так, во всех смыслах этого слова вы стали и есть и будете "золотым составом"! Вы показали фантастическую игру! Вы пахали каждый день, каждый час не жалея себя в тренировках и в играх! Вы показали, что вы лучшие. А если у кого-то есть сомнения - пусть посмотрят таблицу регулярного чемпионата!", - отметил Владимир Дубинский.

Также он подчеркнул, что создание волейбольной команды СК "Прометей" открыло новую эпоху волейбола в Каменском.

"Вы зародили в Каменском новую эпоху - эпоху волейбола и тысячи болельщиков были рады и счастливы и их сердца, тысячи сердец у ваших ног! Ни это ли счастье?! Но самое главное, мы все были одной целой командой! Мы стали настоящей семьей, со своими "за" и "против", мы ссорились и мирились, но благодаря единому целому организму вы стали лучшими! Я так хочу каждую из вас обнять и сказать огромное спасибо за то, что вы появились в моей жизни, за то, что были первыми, как первая любовь - всегда не забываемые! Вы сделали меня счастливым человеком и неоднократно дарили минуты радости, счастья и кайфа! Это не передать словами! Знайте, я вас любил и люблю, моя первая команда волейбола СК "Прометей"! Вы заставляли меня плакать от радости и это необъяснимое чувство! Спасибо мои родные! Мои победительницы! Удачи вам!", - написал президент СК "Прометей".

Чемпионата Суперлиги 2019/2020 завершился досрочно Facebook/Владимир Дубинский

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент СК "Прометей" Владимир Дубинский поделился историческим для каменской баскетбольной команды моментом – первой тренировкой в новом составе.

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