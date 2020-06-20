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Владимир Дубинский анонсировал даты старта игр БК "Прометей" в FIBA Europe Cup

София Ковнир
София Ковнир
Спорт
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Владимир Дубинский анонсировал даты старта игр БК 'Прометей' в FIBA Europe Cup

БК "Прометей"

Президент СК "Прометей" Владимир Дубинский рассказал, что баскетбольная команда "Прометей" начнет игры в FIBA Europe Cup уже в сентябре этого года.

Согласно полученному письму от FIBA Europe, первая игра мужской команды БК "Прометей" запланирована на 23 сентября и ответная игра ровно через неделю – 30 сентября. Об этом Владимир Дубинский сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, женская команда БК "Прометей" проведет свой первый раунд EuroCup Women на день позже – 24 сентября и ответная игра пройдет 1 октября:

"В дальнейшем, в случае победы по итогам двух встреч, игры будут проходить еженедельно до ноября – одна игра дома, одна на выезде. В случае, если ситуация с COVID-19 будет оставаться сложной, то, возможно, будет принято решение о проведении игр в виде групповых турниров. Много еще всяких если, на случай продолжения COVID-19, но будем надеяться, что к сентябрю эпидемия отступит и мы сможем наслаждаться игрой любимой команды в Европейских кубковых турнирах!", – рассказал Владимир Михайлович.

Письмо от FIBA Europe.

Письмо от FIBA Europe. (Facebook Владимира Дубинского)

Письмо от FIBA Europe.

Письмо от FIBA Europe. (Facebook Владимира Дубинского)

Кроме того, президент СК "Прометей" отметил, что заявки на участие в кубковых турнирах будут поданы клубом и ФБУ до 20 июля. А в августе в Мюнхене пройдет жеребьевка и будет определено, кто с кем играет, а также, кто первым будет играть дома или на выезде:

"Теперь, когда FIBA Europe определились с играми в Еврокубках, наша ФБУ сможет определиться с датой начала Чемпионата Украины. По моим ощущениям, начало Чемпионата Украины произойдет в первых числах октября 2020 года. Я уверен, что все наши болельщики очень соскучились за играми любимой команды и с нетерпением будем ждать сентября", – добавил Владимир Дубинский.

Игры БК "Прометей" в FIBA Europe Cup.

Игры БК "Прометей" в FIBA Europe Cup. (Facebook Владимира Дубинского)

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что президент СК "Прометей" Владимир Дубинский рассказал о строительстве баскетбольной и волейбольной Академий клуба. Сейчас в здании, где расположится учебное заведение, ведутся строительные работы.

УкраинаДнепрБК Прометей
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