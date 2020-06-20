Владимир Дубинский анонсировал даты старта игр БК 'Прометей' в FIBA Europe Cup

Президент СК "Прометей" Владимир Дубинский рассказал, что баскетбольная команда "Прометей" начнет игры в FIBA Europe Cup уже в сентябре этого года.

Согласно полученному письму от FIBA Europe, первая игра мужской команды БК "Прометей" запланирована на 23 сентября и ответная игра ровно через неделю – 30 сентября. Об этом Владимир Дубинский сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, женская команда БК "Прометей" проведет свой первый раунд EuroCup Women на день позже – 24 сентября и ответная игра пройдет 1 октября:

"В дальнейшем, в случае победы по итогам двух встреч, игры будут проходить еженедельно до ноября – одна игра дома, одна на выезде. В случае, если ситуация с COVID-19 будет оставаться сложной, то, возможно, будет принято решение о проведении игр в виде групповых турниров. Много еще всяких если, на случай продолжения COVID-19, но будем надеяться, что к сентябрю эпидемия отступит и мы сможем наслаждаться игрой любимой команды в Европейских кубковых турнирах!", – рассказал Владимир Михайлович.

Письмо от FIBA Europe. (Facebook Владимира Дубинского)

Письмо от FIBA Europe. (Facebook Владимира Дубинского)

Кроме того, президент СК "Прометей" отметил, что заявки на участие в кубковых турнирах будут поданы клубом и ФБУ до 20 июля. А в августе в Мюнхене пройдет жеребьевка и будет определено, кто с кем играет, а также, кто первым будет играть дома или на выезде:

"Теперь, когда FIBA Europe определились с играми в Еврокубках, наша ФБУ сможет определиться с датой начала Чемпионата Украины. По моим ощущениям, начало Чемпионата Украины произойдет в первых числах октября 2020 года. Я уверен, что все наши болельщики очень соскучились за играми любимой команды и с нетерпением будем ждать сентября", – добавил Владимир Дубинский.

Игры БК "Прометей" в FIBA Europe Cup. (Facebook Владимира Дубинского)

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что президент СК "Прометей" Владимир Дубинский рассказал о строительстве баскетбольной и волейбольной Академий клуба. Сейчас в здании, где расположится учебное заведение, ведутся строительные работы.