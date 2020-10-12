У женской волейбольной команды СК "Прометей" появится новый тренер из Болгарии Иван Петков.

Ранее Петков был тренером сборной Болгарии и в недавнем прошлом тренер ВК "Марица". Об этом президент СК "Прометей" Владимир Дубинский написал на своей странице в Facebook.

"Мы надеемся, что в четверг Иван Петков прилетит в Украину и уже в играх следующего тура Чемпионата Украины сможет вывести команду на площадку в качестве главного тренера. Верю, что наше сотрудничество будет долгим и очень плодотворным. Очень благодарны Ивану за то, что принял наше предложение и верим, что это сотрудничество принесет огромную пользу, как нашему клубу, так и всему волейбольному сообществу в Украине. Добро пожаловать в Прометей!", – написал президент клуба.

ВК "Прометей" возглавит тренер из Болгарии Facebook Владимира Дубинского

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что главный тренер ВК "Прометей" Андрей Романович подал заявление об отставке.