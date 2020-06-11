В Каменском заморозили строительство Дворца спорта: в чем причина

Строительство Дворца спорта на базе бывшего "Евробаскета" в Южном районе Каменского приостановили на неопределенный срок.

Из-за эпидемии коронавируса возникли проблемы с финансированием проекта, которое обеспечивает государство. Как рассказал президент СК "Прометей" Владимир Дубинский, как только эпидемиологическая и экономическая ситуация в стране стабилизируется, работы непременно возобновят.

На сегодняшний день подрядная организация уже выполнила порядка 40-50% работ первого этапа. Это бетонные работы, перестройка наружных стен, установка колонн.

В Каменском заморозили строительство Дворца спорта prometeybc.com

"Наш подрядчик, выиграв конкурс, выполнил эти работы, но на сегодня есть проблема отсутствия финансирования. О проблеме знают в Федерации баскетбола и занимаются ею. Насколько я знаю, министры экономики, регионального развития, молодежи и спорта поддерживают идею не останавливать строительство. Этот вопрос будет пересматриваться, так как мы видим, что на уровне правительства и президента было принято решение о продолжении строительства спортивных объектов. И здесь грех не продолжать то, что уже завершено на 40-50%", – сообщил Владимир Дубинский.

По словам Дубинского, мэр Каменского Андрей Белоусов также активно содействует решению возникшей проблемы. В ближайшее время из городского бюджета будут выделены средства, благодаря которым стройку не свернут окончательно.

"Основное финансирование по объекту идет за счет субвенций государственного бюджета местному. Андрей Леонидович активно включился в этот процесс. По своей линии работает Федерация баскетбола. Все письма направлены. Все тендерные процедуры проведены. Андрей Леонидович со своей стороны пообещал (и я уверен, он никогда не нарушит своего слова), что 15 млн на продолжение строительства будут выделены городом в ближайшие месяц-два. И мы сможем продолжить работы, пока наши власти в Киеве будут решать эту задачу. Радует одно: вопрос сдвинут с места и решается. Ведь это – громадный инфраструктурный объект национального уровня", – поделился Владимир Михайлович.

В Каменском заморозили строительство Дворца спорта prometeybc.com

В Каменском заморозили строительство Дворца спорта prometeybc.com

Несмотря на задержки в строительстве, из-за которых помещение не будет сдано в эксплуатацию в текущем году, результат обещает оправдать ожидание.

"Будет ли он закончен в этом году? Однозначно, нет. Просто объем работ, который нужно выполнить, очень значительный. Это фактически новое строительство, на котором сказывается двухмесячное выпадение из графика работ. Строительная компания готова начинать роботы даже без предоплаты, но нужно понимать, что подписаны договоры. Как только примут бюджет и деньги будут выделены –строительство продолжится незамедлительно, и будет завершено на 90% уже в этом году, а дальше город сможет его достроить и запустить. Я думаю, что в течение 35-40 дней работы начнутся. Уверен: это будет красивый Дворец спорта. Таких залов будет всего 3-4 на всю страну, и это будет гордость всей Украины – не только Каменского", – рассказал президент СК "Прометей".

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