В Каменском заканчивают ремонт волейбольного зала Академии "Прометей". Первые фото

В городе Каменское Днепропетровской области капитальный ремонт волейбольного зала Академии "Прометей" подходит к концу.

Планируется, что все работы будут завершены в течение 10 дней. Фотографиями обновленного помещения поделился президент СК "Прометей" Владимир Дубинский на своей странице в Facebook.

В Каменском заканчивают ремонт волейбольного зала Академии "Прометей" Facebook/Владимир Дубинский

В Каменском заканчивают ремонт волейбольного зала Академии "Прометей" Facebook/Владимир Дубинский

По словам Дубинского, в здании уже установили системы кондиционирования и вентиляции, провели освещение, отремонтировали стены. В ближайшее время на заранее подготовленный пол положат специальное покрытие терафлекс. В связи с эпидемией коронавируса возникла задержка с его доставкой из Италии, однако сейчас оно уже прошло растаможку и находится в Украине.

Для того, чтобы избежать бликов на площадке от дневного света, окна планируют оснастить специальным покрытием. Стойки, сетки и весь инвентарь уже приобретены и также скоро будут установлены.

В Каменском заканчивают ремонт волейбольного зала Академии "Прометей" Facebook/Владимир Дубинский

Скриншот Facebook/Владимир Дубинский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что игроков БК "Прометей" пригласили на сборы сборной команды Украины.