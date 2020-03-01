В Каменском в ТРЦ "Dmart" прошла автограф-сессия со звездами СК "Прометей"

В субботу, 1 марта, СК "Прометей" совместно с одним из своих партнеров ТРЦ "Dmart" провели автограф-сессию игроков баскетбольной команды.

На этот раз на встречу со своими сторонниками пришли Морис Крик, Макс Конате и Виталий Мальчевский. Об этом сообщили на сайте СК "Прометей".

Болельщики команды, большую часть которых составляли дети, с нетерпением ждали игроков и сразу же обступили их, как только баскетболисты появились. У всех было замечательное, по-настоящему весеннее настроение, которым все участники автограф-сессии с радостью делились друг с другом.

Игрок СК "Прометей" Морис Крик: "Это просто замечательно! Я очень рад находиться здесь в этом замечательном месте, где собралось большое количество болельщиков, в том числе и дети. Я очень благодарен фанатам за их поддержку и мне очень приятно такое внимание. Это ободряет, вдохновляет и заряжает положительными эмоциями".

Игроки СК "Прометей" провели автограф-сессию prometeybc.com

Игрок СК "Прометей" Макс Конате: "Спорт вообще невозможен без таких мероприятий. Болельщики должны понимать, что спортсмены - обычные люди. С ними можно контактировать, общаться, и они отвечают взаимностью. Думаю, что когда болельщики будут приходить на следующие наши игры, контакт между нами будет еще более сильным. Я зарядился положительными эмоциями на неделю вперед и надеюсь, что сам зарядил такими же эмоциями наших поклонников".

Игрок СК "Прометей" Виталий Мальчевский: "Пойду со встречи с прекрасными чувствами. Приятно видеть на детских лицах улыбки, в какой-то степени мотивировать их на занятия спортом, и в частности, баскетболом. В свою очередь, дети будут мотивировать и меня на хорошую игру".

Игроки СК "Прометей" провели автограф-сессию prometeybc.com

Вячеслав и его сын Герман (болельщики "Прометея"): "Подобные мероприятия необходимы в первую очередь для подрастающего поколения. У нас, например, не было таких возможностей пообщаться со своими кумирами, как у наших детей. Для моего ребенка, который занимается в младшей группе ДЮСШ "Прометей", это очень важно".

Виталий Иванович и его внук Игорь (болельщики "Прометея"): "У нас в городе раньше вообще не было таких встреч болельщиков с командой, да еще и в таком прекрасном центре. Хочется сказать спасибо организаторам этого мероприятия. Нам хочется собрать полную коллекцию автографов игроков команды, и теперь у нас уже есть половина подписей".

Игроки СК "Прометей" провели автограф-сессию prometeybc.com

Уже в ближайшее время наши болельщики смогут таким же образом пообщаться и с другими баскетболистами "Прометея". Чтобы узнать с кем именно и когда, следите за новостями на клубном сайте и в социальных сетях.

Игроки СК "Прометей" провели автограф-сессию prometeybc.com

Ранее OBOZREVATEL писал, что СК "Прометей" обыграл БК "Запорожье" со счетом 93:85 в матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги. Несмотря на то, что "хозяева" уверенно лидировали с самого начала игры, в последней четверти каменчанам удалось вырваться вперед.

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