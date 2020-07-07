В городе Каменское Днепропетровской области 6 июля на базе спорткомплекса "Прометей" стартовал отбор девушек в академию волейбольного клуба.

Во вторник, 7 июля, спортсменок ждет второй этап кастинга. Судьба путевок в академию решится по итогам двух дней, сообщили в пресс-службе СК "Прометей".

В первый день отбора приехали 14 волейболисток в возрасте от 14 до 17 лет. Сначала для них провели разминку, после чего была полноценная тренировка. На ней девушки работали с мячами и демонстрировали свою физическую подготовку.

В Каменском стартовал отбор волейболисток в Спортивную академию "Прометей" prometeyvc.com

Руководила тренировочным процессом Ирина Комиссарова, а помогали ей определить будущих воспитанников академии Андрей Романович и его помощники. На трибунах детей поддерживали родные.

"Наши воспитанники будут проживать в двухместных комнатах со всеми удобствами. Они будут иметь трехразовое питание, учиться в лучших учебных заведениях нашего города. Транспорт академии будет отвозить их на учебу и тренировки. Уверен, что и дети, и их родители будут довольны условиями", – отметил директор Спортивной академии "Прометей" Максим Беспальчук.

В Каменском стартовал отбор волейболисток в Спортивную академию "Прометей" prometeyvc.com

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