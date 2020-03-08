В Каменском состоялась автограф-сессия со звездами баскетбольной команды СК "Прометей"

В субботу, 7 марта, в Каменском состоялась традиционная автограф-сессия со звездными игроками баскетбольной команды СК "Прометей".

Автограф-сессия как всегда проходила на 3 этаже торгового-развлекательного центра Dmart, сообщает Событие.

В этот раз раздавали автографы и общались с болельщиками в непринужденной обстановке капитан баскетбольной команды СК "Прометей" Денис Лукашов, игроки Майкл Майерс и Игорь Кривцов. Также можно было встретить Джейлона Миллера и Мориса Крика.

На встречу, как и в прошлые разы, пришло много молодежи. Автограф можно было получить как на специально подготовленном к мероприятию календаре, так и на футболке, кепке, ценном фото. Игроки охотно селфились с поклонниками большого спорта.

Юлия и ее сын Событие

Юлия: "Мой сын посещает баскетбольную школу, которая была организована при поддержке Владимира Дубинского. И вот, мы тоже заболели баскетболом. Очень классное мероприятие, это сближает, заряжает позитивом и нас, и игроков".

Вера Попруга Событие

Вера Попруга: "Я хожу на баскетбол с 7 лет, всегда нравилась эта игра. Хожу на игры вместе с папой. Мечтала пообщаться с нашими игроками и получить их автограф – для меня он очень важен".

Игорь Кривцов Событие

Игорь Кривцов: "Проведение автограф-сессии в таком формате – замечательная идея. Считаю, что их нужно проводить чаще. Ведь игроки и болельщики - это, по сути, одна команда и одна система, которая может работать только вместе. Чем чаще мы будем проводить такие встречи, тем сплоченней и сильней станем".

Денис Лукашов Событие

Денис Лукашов: "Мы рады, что можем встретиться с нашими фанатами, такое общение очень приятно, оно заряжает позитивными эмоциями. Когда я был маленьким, у меня такой возможности не было: с кем-то сфотографироваться на память, пообщаться. У сегодняшней молодежи она есть, и это классно".

соСтоялась традиционная автограф-сессия со звездами баскетбольной команды СК "Прометей" Событие

Ранее OBOZREVATEL писал, что Владимир Дубинский представил нового тренера баскетбольной команды СК "Прометей".

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