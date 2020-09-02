В Каменском состоится турнир Кубок Прометея: расписание игр

В городе Каменское Днепропетровской области с 4 по 6 сентября пройдет ежегодный турнир Кубок Прометея.

В гости к каменчанам приедут три команды Суперлиги Украины: БК "Киев-Баскет", БК "Запорожье" и БК "Черкасские Мавпы". Об этом сообщил президент клуба "Прометей" Владимир Дубинский на своей странице в Facebook.

Проведение турнира согласовали с Федерацией баскетбола Украины. Мероприятие пройдет с ограниченным количеством зрителей при максимальном соблюдении противоэпидемических мер из-за COVID-19. На играх Кубка Прометей сможет присутствовать около 250 гостей.

"Прошу всех желающих срочно связаться с менеджерами клуба "Прометей" и записаться на посещение игр, так как огромное желание среди болельщиков посмотреть игры, но ограниченное количество мест. Кто первый запишется, тот и получит право на посещение игр", – написал Владимир Дубинский.

Расписание игр турнира:

4 сентября 2020:

16:30 БК "Киев-Баскет" - БК "Черкасские Обезьяны"

19:00 БК "Прометей" - БК "Запорожье"

5 сентября 2020:

15:30 БК "Киев-Баскет" - БК "Запорожье"

18:00 БК "Прометей" - БК "Черкасские Обезьяны"

6 сентября 2020:

11:30 БК "Черкасские Мавпы" - БК "Запорожье"

14:00 БК "Прометей" - БК "Киев-Баскет"

Расписание игр турнира Кубок Прометея. Facebook/Владимир Дубинский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СК "Прометей" одержал первую победу на сборах в Турции.