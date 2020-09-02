В Каменском состоится турнир Кубок Прометея: расписание игр. Facebook/Владимир Дубинский
В городе Каменское Днепропетровской области с 4 по 6 сентября пройдет ежегодный турнир Кубок Прометея.
В гости к каменчанам приедут три команды Суперлиги Украины: БК "Киев-Баскет", БК "Запорожье" и БК "Черкасские Мавпы". Об этом сообщил президент клуба "Прометей" Владимир Дубинский на своей странице в Facebook.
Проведение турнира согласовали с Федерацией баскетбола Украины. Мероприятие пройдет с ограниченным количеством зрителей при максимальном соблюдении противоэпидемических мер из-за COVID-19. На играх Кубка Прометей сможет присутствовать около 250 гостей.
"Прошу всех желающих срочно связаться с менеджерами клуба "Прометей" и записаться на посещение игр, так как огромное желание среди болельщиков посмотреть игры, но ограниченное количество мест. Кто первый запишется, тот и получит право на посещение игр", – написал Владимир Дубинский.
Расписание игр турнира:
4 сентября 2020:
16:30 БК "Киев-Баскет" - БК "Черкасские Обезьяны"
19:00 БК "Прометей" - БК "Запорожье"
5 сентября 2020:
15:30 БК "Киев-Баскет" - БК "Запорожье"
18:00 БК "Прометей" - БК "Черкасские Обезьяны"
6 сентября 2020:
11:30 БК "Черкасские Мавпы" - БК "Запорожье"
14:00 БК "Прометей" - БК "Киев-Баскет"
Расписание игр турнира Кубок Прометея. Facebook/Владимир Дубинский
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СК "Прометей" одержал первую победу на сборах в Турции.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал