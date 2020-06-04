У баскетбольной команды "Прометея" появился новый главный тренер: что о нем известно

Тренерский Совет Академии "Прометей" утвердил Дмитрия Маркова главным тренером баскетбольной команды.

В сезоне 2019/2020 Дмитрий был первым помощником главного тренера. Их тандему удалось создать достойный коллектив и завоевать бронзовые медали среди команд Суперлиги, рассказал на своей странице в Facebook президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.

Дмитрий Марков имеет многолетний опыт работы с молодежью. Он неоднократно возглавлял сборные Украины: U-16 (2010, 2014, 2016), U-18 (2011, 2012, 2018), U-20 (2013).

У баскетбольной команды "Прометея" появился новый главный тренер Facebook/Владимир Дубинский

Помощником главного тренера баскетбольной команды назначен Станислав Сокур. Уже в конце июня Академия "Прометей" проведет отбор будущих воспитанников Академии среди детей 2001-2004 годов рождения.

Среди сотни претендентов из разных уголков Украины предварительно отобраны 27 человек. С 15 по 22 июня в спорткомплексе "Прометей" пройдут открытые тренировки. 14 лучших игроков смогут продолжить обучение в Академии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Дубинский представил нового тренера волейбольной команды Спортивной Академии "Прометей"

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