Стали известны соперники женской баскетбольной команды "Прометей" в Еврокубке

В понедельник, 17 августа, состоялась жеребьёвка EuroCup women, в котором принимает участие женская баскетбольная команда "Прометей" из Каменского.

По ее результатам была сформирована группа из четырех команд. Баскетболисткам "Прометея" предстоит сразиться с двумя командами из Венгрии и игроками из Турции, сообщил на своей странице в Facebook президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.

"Первую игру наша команда проведёт 15 октября с командой из Венгрии Atomeromu KSC Szekszard, а уже 22 октября в Споркомплексе "Прометей" наша команда будет принимать команду Uni Gyor из Венгрии. Также нашим соперником будет турецкая команда Bellona Kayseri Basketbol, и последнюю игру в группе мы будем с ними проводить в Каменском 3 декабря 2020 года", – написал Дубинский.

Две лучшие команды из группы продолжат борьбу в EuroCup. Отметим, что в этом сезоне "Прометей" впервые заявит о себе на европейском уровне.

Скриншот Facebook/Владимир Дубинский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что БК "Прометей" получил в подарок новый клубный автобус.