Стал известен окончательный состав волейбольной команды "Прометей"

София Ковнир Спорт 07:00, 16.07.2020

Волейбольная команда "Прометей" подписала контракт с центральным блокирующим игроком. Им стала 22-летняя Марина Мазенко.

Кроме того, президент клуба Владимир Дубинский объявил окончательный список игроков ВК "Прометей". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Марина Мазенко центральный блокирующий подписала контракт с волейбольной командой "Прометей" и стала последним игроком, подписанным нашим клубом в этом году, завершив комплектацию команды в сезоне 2020/2021. В мае этого года Марине исполнилось 22 года, ее рост 186 см. Не смотря на столь юный возраст, Марина поиграла в командах Суперлиги, становясь неоднократно бронзовым и серебряным призером чемпионатов, а в сезоне 2017/2018 она была признана лучшим блокирующим чемпионата Украины. Спасибо Марине за выбор команды "Прометей" и нашему тренерскому совету!", – сообщил президент клуба.

Марина Мазенко. Facebook Владимира Дубинского
Марина Мазенко. Facebook Владимира Дубинского

Также Владимир Дубинский объявил окончательный состав ВК "Прометей".

Тренерский состав:

  1. Романович Андрей – главный тренер;

  2. Зуй Денис – помощник тренера;

  3. Рубцов Антон – тренер по ОФП;

  4. Мелюшкин Данил – тренер-статистик;

  5. Войцехович Андрей – доктор;

  6. Кривко Олег – массажист.

Игровой состав:

  1. Дарья Дрозд (К) – центральный блокирующий;

  2. Мелюшкина Диана – центральный блокирующий;

  3. Мазенко Марина – центральный блокирующий;

  4. Дудник Катерина – доигровщик;

  5. Франкевич Диана – доигровщик;

  6. Даями Санчес – доигровщик;

  7. Китипова Лора – связующий;

  8. Политанская Алла – связующий;

  9. Крайдуба Анастасия – диагональ;

  10. Харчинская Анна – диагональ;

  11. Шара Венегас – либеро;

  12. Дуденок Дарья – либеро.

Отметим, что в заявку на каждую игру попадает 14 игроков, поэтому двое лучших игроков Спортивной Академии "Прометей" будут заявляться на каждую игру в Суперлиге по решению главного тренера Андрея Романовича.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что БК "Прометей" пополнился центровым баскетболистом из сборной Украины.

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Днепр Спорт

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