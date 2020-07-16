Стал известен окончательный состав волейбольной команды "Прометей"
Волейбольная команда "Прометей" подписала контракт с центральным блокирующим игроком. Им стала 22-летняя Марина Мазенко.
Кроме того, президент клуба Владимир Дубинский объявил окончательный список игроков ВК "Прометей". Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Марина Мазенко – центральный блокирующий подписала контракт с волейбольной командой "Прометей" и стала последним игроком, подписанным нашим клубом в этом году, завершив комплектацию команды в сезоне 2020/2021. В мае этого года Марине исполнилось 22 года, ее рост 186 см. Не смотря на столь юный возраст, Марина поиграла в командах Суперлиги, становясь неоднократно бронзовым и серебряным призером чемпионатов, а в сезоне 2017/2018 она была признана лучшим блокирующим чемпионата Украины. Спасибо Марине за выбор команды "Прометей" и нашему тренерскому совету!", – сообщил президент клуба.
Также Владимир Дубинский объявил окончательный состав ВК "Прометей".
Тренерский состав:
Романович Андрей – главный тренер;
Зуй Денис – помощник тренера;
Рубцов Антон – тренер по ОФП;
Мелюшкин Данил – тренер-статистик;
Войцехович Андрей – доктор;
Кривко Олег – массажист.
Игровой состав:
Дарья Дрозд (К) – центральный блокирующий;
Мелюшкина Диана – центральный блокирующий;
Мазенко Марина – центральный блокирующий;
Дудник Катерина – доигровщик;
Франкевич Диана – доигровщик;
Даями Санчес – доигровщик;
Китипова Лора – связующий;
Политанская Алла – связующий;
Крайдуба Анастасия – диагональ;
Харчинская Анна – диагональ;
Шара Венегас – либеро;
Дуденок Дарья – либеро.
Отметим, что в заявку на каждую игру попадает 14 игроков, поэтому двое лучших игроков Спортивной Академии "Прометей" будут заявляться на каждую игру в Суперлиге по решению главного тренера Андрея Романовича.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что БК "Прометей" пополнился центровым баскетболистом из сборной Украины.