Стал известен окончательный состав волейбольной команды 'Прометей'

Волейбольная команда "Прометей" подписала контракт с центральным блокирующим игроком. Им стала 22-летняя Марина Мазенко.

Кроме того, президент клуба Владимир Дубинский объявил окончательный список игроков ВК "Прометей". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Марина Мазенко – центральный блокирующий подписала контракт с волейбольной командой "Прометей" и стала последним игроком, подписанным нашим клубом в этом году, завершив комплектацию команды в сезоне 2020/2021. В мае этого года Марине исполнилось 22 года, ее рост 186 см. Не смотря на столь юный возраст, Марина поиграла в командах Суперлиги, становясь неоднократно бронзовым и серебряным призером чемпионатов, а в сезоне 2017/2018 она была признана лучшим блокирующим чемпионата Украины. Спасибо Марине за выбор команды "Прометей" и нашему тренерскому совету!", – сообщил президент клуба.

Марина Мазенко. Facebook Владимира Дубинского

Марина Мазенко. Facebook Владимира Дубинского

Также Владимир Дубинский объявил окончательный состав ВК "Прометей".

Тренерский состав:

Романович Андрей – главный тренер; Зуй Денис – помощник тренера; Рубцов Антон – тренер по ОФП; Мелюшкин Данил – тренер-статистик; Войцехович Андрей – доктор; Кривко Олег – массажист.

Игровой состав:

Дарья Дрозд (К) – центральный блокирующий; Мелюшкина Диана – центральный блокирующий; Мазенко Марина – центральный блокирующий; Дудник Катерина – доигровщик; Франкевич Диана – доигровщик; Даями Санчес – доигровщик; Китипова Лора – связующий; Политанская Алла – связующий; Крайдуба Анастасия – диагональ; Харчинская Анна – диагональ; Шара Венегас – либеро; Дуденок Дарья – либеро.

Отметим, что в заявку на каждую игру попадает 14 игроков, поэтому двое лучших игроков Спортивной Академии "Прометей" будут заявляться на каждую игру в Суперлиге по решению главного тренера Андрея Романовича.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что БК "Прометей" пополнился центровым баскетболистом из сборной Украины.