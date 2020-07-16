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Стал известен окончательный состав волейбольной команды "Прометей"

София Ковнир
Спорт
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Стал известен окончательный состав волейбольной команды 'Прометей'

Стал известен окончательный состав волейбольной команды "Прометей". Пресс-служба СК "Прометей"

Волейбольная команда "Прометей" подписала контракт с центральным блокирующим игроком. Им стала 22-летняя Марина Мазенко.

Кроме того, президент клуба Владимир Дубинский объявил окончательный список игроков ВК "Прометей". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Марина Мазенко центральный блокирующий подписала контракт с волейбольной командой "Прометей" и стала последним игроком, подписанным нашим клубом в этом году, завершив комплектацию команды в сезоне 2020/2021. В мае этого года Марине исполнилось 22 года, ее рост 186 см. Не смотря на столь юный возраст, Марина поиграла в командах Суперлиги, становясь неоднократно бронзовым и серебряным призером чемпионатов, а в сезоне 2017/2018 она была признана лучшим блокирующим чемпионата Украины. Спасибо Марине за выбор команды "Прометей" и нашему тренерскому совету!", – сообщил президент клуба.

Марина Мазенко. Facebook Владимира Дубинского

Марина Мазенко. Facebook Владимира Дубинского

Марина Мазенко. Facebook Владимира Дубинского

Марина Мазенко. Facebook Владимира Дубинского

Также Владимир Дубинский объявил окончательный состав ВК "Прометей".

Тренерский состав:

  1. Романович Андрей – главный тренер;

  2. Зуй Денис – помощник тренера;

  3. Рубцов Антон – тренер по ОФП;

  4. Мелюшкин Данил – тренер-статистик;

  5. Войцехович Андрей – доктор;

  6. Кривко Олег – массажист.

Игровой состав:

  1. Дарья Дрозд (К) – центральный блокирующий;

  2. Мелюшкина Диана – центральный блокирующий;

  3. Мазенко Марина – центральный блокирующий;

  4. Дудник Катерина – доигровщик;

  5. Франкевич Диана – доигровщик;

  6. Даями Санчес – доигровщик;

  7. Китипова Лора – связующий;

  8. Политанская Алла – связующий;

  9. Крайдуба Анастасия – диагональ;

  10. Харчинская Анна – диагональ;

  11. Шара Венегас – либеро;

  12. Дуденок Дарья – либеро.

Отметим, что в заявку на каждую игру попадает 14 игроков, поэтому двое лучших игроков Спортивной Академии "Прометей" будут заявляться на каждую игру в Суперлиге по решению главного тренера Андрея Романовича.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что БК "Прометей" пополнился центровым баскетболистом из сборной Украины.

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