В субботу, 15 февраля, состоялась игра СК "Прометей" и "Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ" за третье место Кубка Украины.

Волейболистки "Прометея" под руководством Андрея Романовича одолели команду из Запорожья и завоевали бронзовые медали Кубка Украины. Об этом сообщили на официальном сайте СК "Прометей".

Игра продолжалась четыре сета, три из которых завершились в пользу волейболисток "Прометея" - 25:11, 24:26, 25:19, 25:11.

Представители СК "Прометей" не скрывают, что их основной задачей на этом турнире был главный трофей. Тем не менее, бронзовые медали стали первыми наградами в клубном музее.

СК "Прометей" завоевал бронзу Кубка Украины prometeyvc.com

Ранее OBOZREVATEL писал, что волейболистки "Прометея" в упорной борьбе уступили южненскому "Химику" и не смогли пробиться в финал Кубка Украины.

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