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29 мая • обновлено в 12:25
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София Ковнир
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СК "Прометей" приглашает юношей на обучение в новую академию баскетбола

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С 15 по 20 июня новая академия баскетбола СК "Прометей" объявляет набор на обучение юношей с 2001 по 2004 годов рождения.

Всех иногородних клуб обеспечит проживанием и питанием, а проезд компенсирует, сообщают на официальном сайте СК "Прометей".

СК "Прометей" приглашает юношей на обучение в новую академию баскетбола

СК "Прометей" приглашает юношей на обучение в новую академию баскетбола

prometeybc.com

Отбор будет проходить на конкурсной основе в спорткомплексе "Прометей" по адресу: город Каменское, проспект Аношкина, 109.

Записаться на отбор можно по телефону: (067)562-40-67 – тренер СК "Прометей" Дмитрий Марков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент СК "Прометей" Владимир Дубинский рассказал о том, почему главным тренером "Прометея" стал именно Виталий Черний, а контракт со специалистом подписан на три года. По словам Владимира Михайловича, штабом рассматривалось несколько кандидатур, в том числе, и сильные зарубежные специалисты.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
БК Прометей
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