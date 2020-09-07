СК "Прометей" пополнился волейболисткой из сборной Украины

Спортивный клуб "Прометей" из города Каменское Днепропетровской области подписал контракт с доигровщиком сборной Украины.

Екатерина Сильченкова – прекрасная волейболистка, которая имеет большой и хороший опыт, сообщил президент клуба Владимир Дубинский на своей странице в Facebook.

Как стало известно, последние три сезона девушка провела в зарубежных клубах, два года – в египетской команде “Аль-Ахли”. Отметим, что этот клуб является самым титулованным в Египте.

Екатерина Сильченкова. Facebook Владимира Дубинского

"В сезоне 2018/2019 Катя играла в венгерской команде "Ясберень". И вот сегодня Екатерина подписала контракт с СК "Прометей". Добро пожаловать обратно в Украину, в семью "Прометей"", – написал Дубинский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что СК "Прометей" на сборах в Турции завершил первый товарищеский поединок против местного "Karayollari". Команда наших волейболисток одержала уверенную победу.