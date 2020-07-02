СК 'Прометей' пополнился волейболисткой из Кубы

Волейбольная команда "Прометей", которая в этом сезоне будет выступать в украинской Суперлиге и Лиге Европейских Чемпионов, начала первый тренировочный сбор.

Кроме того, в команде пополнение – кубинская волейболистка, доигровщик Dayami Sanchez подписала контракт с СК "Прометей". Об этом сообщил президент клуба Владимир Дубинский на своей странице в Facebook.

Как стало известно, Dayami 1994 года рождения, рост 190 см. В прошлом сезоне она играла в Южной Корее, в команде "Korea Expressway Hi-pass".

Также до этого волейболистка успела поиграть в сильных европейских чемпионатах и теперь согласилась продлить свою карьеру в Украине в СК "Прометей":

"Dayami Sanchez выбрала себе номер 14, и именно под этим номером уже в августе мы увидим ее в составе нашей команды. Спасибо тренерскому штабу, нашим турецким агентам за помощь, и, конечно же, Dayami Sanchez за ее выбор! Уверен, что в нашей большой волейбольной семье ей будет комфортно и все болельщики полюбят ее, как и всех наших девчонок. Впереди у нас будет много ярких, интересных игр и побед!", – написал Владимир Дубинский.

Dayami Sanchez. Фото из Facebook Владимира Дубинского

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что "Прометей-2" сыграет в Высшей баскетбольной лиге. Стал известен состав команды.