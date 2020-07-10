СК "Прометей" пополнился одним из лучших баскетболистов Европы

Тренерский штаб и агенты баскетбольного клуба "Прометей" подписали нового игрока.

Им стал D.J. Stephens, который является одним из лучших игроков Европы. В сезоне 2020/2021 он будет защищать цвета клуба. Об этом сообщил президент СК "Прометей" Владимир Дубинский на своей странице в Facebook.

По его словам, баскетболист с большим опытом, хорошо знакомый украинскому болельщику по сезону 2016-2017, в котором выступал за киевский "Будивельник" и в составе которого стал чемпионом украинской Суперлиги.

D.J. Stephens. Facebook Владимира Дубинского

D.J. Stephens – 1990 года рождения, рост 198 см, обладатель одного из самых высоких показателей вертикального прыжка в мире. Также он выпускник университета University of Memphis, имеющий в свое время двухлетний контракт с командой NBA – Memphis Grizzlies.

Последние два сезона D.J. провел в составе французского Le Mans Sarthe Basket, с которым завоевал звание чемпиона France Pro A, а в сезоне 2018 стал лучшим игроком Франции.

D.J. Stephens. Facebook Владимира Дубинского

Кроме того, баскетболист неоднократный победитель Slam Dunk контестов (France ProA, D-League), лучший игрок защитного плана 2013 года Греции – А1.

"Подписанию контракта предшествовали длительные переговоры и желание нашего тренера увенчалось успехом! БК "Прометей", все болельщики и фанаты с нетерпением ждут встречи с командой и D.J. Мы благодарны всем, кто был причастен к подписанию контракта, и особо благодарны D.J. Stephens за доверие и желание вновь выступать в украинской Суперлиге", – сообщил президент клуба.

D.J. Stephens. Facebook Владимира Дубинского

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в городе Каменское Днепропетровской области завершился отбор в волейбольную команду спортивной академии "Прометей". Президент клуба Владимир Дубинский рассказал подробности об отборе и дальнейших шагах воспитанников.