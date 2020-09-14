СК "Прометей" пополнился форвардом из Америки. Фото

Спортивный клуб "Прометей" пополнился американским форвардом Бернис Мосби. Теперь она является игроком женской баскетбольной команды.

Как сообщил на своей странице в Facebook президент клуба Владимир Дубинский, Бернис очень опытный игрок (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Многолетний опыт игры в лучшей Лиге планеты WNBA и успешная карьера в последние годы в Испании, Турции и Румынии позволяют надеяться, что Бернис принесет пользу, поможет побеждать и главное передаст свой опыт и профессионализм нашим молодым игрокам. Очень приятно то, что Бернис Мосби сегодня прилетела в Украину и уже в понедельник вольется в состав "Прометея". Мы рады приветствовать ее в Украине и благодарны за выбор нашего клуба для продолжения своей карьеры", – написал Дубинский.

СК "Прометей" пополнился форвардом из Америки Facebook Владимира Дубинского

СК "Прометей" пополнился форвардом из Америки Facebook Владимира Дубинского

СК "Прометей" пополнился форвардом из Америки Facebook Владимира Дубинского

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в баскетбольный клуб "Прометей" возвращается лучший атакующий защитник сезона 2018/2019 Суприм Ханнах.