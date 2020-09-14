СК 'Прометей' пополнился форвардом из Америки. Фото

Спортивный клуб "Прометей" пополнился американским форвардом Бернис Мосби. Теперь она является игроком женской баскетбольной команды.

Как сообщил на своей странице в Facebook президент клуба Владимир Дубинский, Бернис очень опытный игрок (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Многолетний опыт игры в лучшей Лиге планеты WNBA и успешная карьера в последние годы в Испании, Турции и Румынии позволяют надеяться, что Бернис принесет пользу, поможет побеждать и главное передаст свой опыт и профессионализм нашим молодым игрокам. Очень приятно то, что Бернис Мосби сегодня прилетела в Украину и уже в понедельник вольется в состав "Прометея". Мы рады приветствовать ее в Украине и благодарны за выбор нашего клуба для продолжения своей карьеры", – написал Дубинский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в баскетбольный клуб "Прометей" возвращается лучший атакующий защитник сезона 2018/2019 Суприм Ханнах.

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