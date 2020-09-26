СК "Прометей" подписал контракт с защитником сборной Украины

София Закревская Спорт 11:00, 26.09.2020 Обновлено: 11:02, 26.09.2020

В СК "Прометей" города Каменское вернулся защитник сборной Украины Александр Липовый.

В пятницу, 25 сентября спортсмен подписал контракт с "Прометеем". Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент клуба Владимир Дубинский.

Контракт подписали 25 сентября.
Facebook/Владимир Дубинский

Александр Липовый стал последним двенадцатым игроком команды в сезоне 2020/2021. Баскетболист – один из ключевых игроков национальной сборной Украины, последние три сезона он выступал за греческий “Промитеас”.

"Наши мечты сбываются и все больше игроков сборной Украины возвращаются домой, чтобы защищать цвета клуба и своей страны! Я еще год назад, глядя на игру Саши, хотел, чтобы он играл не за греческий Промитеас, а за наш Прометей. Мечты и планы удалось осуществить. Спасибо огромное Александру, его семье и моему тренерскому штабу, а также агенту и всем, кто готовил возвращение Саши в Украину. Только Прометей! Только победа!" – написал Дубинский.

В клуб Каменского вернулся Александр Липовый.
Facebook/Владимир Дубинский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что БК "Прометей" пополнился форвардом из Америки. Баскетболистка имеет многолетний опыт.

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