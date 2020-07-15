СК "Прометей" подписал контракт с волейболисткой из Пуэрто-Рико: что о ней известно

Состав женской волейбольной команды "Прометей" пополнила либеро из Пуэрто-Рико Шара Венегас.

Уже в конце июля волейболистка сможет присоединиться к тренировочному процессу вместе с остальными игроками, сообщил на своей странице в Facebook президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.

Шара является членом женской национальной сборной по волейболу. В ее послужном списке участие в чемпионатах Пуэрто-Рико, Бразилии, Италии.

Шара Венегас Facebook/Владимир Дубинский

Шара Венегас Facebook/Владимир Дубинский

"Шара сказала, что очень счастлива приглашению в "Прометей", что она играла в своё время против ещё одного новичка "Прометея" – кубинки Даями Санчес! Она очень переживает, но ей в кайф поиграть с теми девочками, кто сегодня будет представлять "Прометей" и особенно с Даями, поскольку до этого им приходилось играть друг с другом только как соперникам", – написал Дубинский.

Скриншот Facebook/Владимир Дубинский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что БК "Прометей" пополнился центровым баскетболистом из сборной Украины.