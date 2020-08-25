СК "Прометей" на сборах в Турции завершил первый товарищеский поединок против местного "Karayollari". Команда наших волейболисток одержала уверенную победу.

Как сообщил президент клуба Владимир Дубинский на своей странице в Facebook, волейболистки сыграли три сета – 27:25, 25:16, 25:23 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, в первом сете "Прометей" вырвал победу со счетом 27:25:

"Игра первая для нашей команды в этом сезоне и это только начало сборов, но девочки показывают характер!", – написал Дубинский.

СК "Прометей" одержал первую победу на сборах в Турции. Facebook Владимира Дубинского

СК "Прометей" одержал первую победу на сборах в Турции. Facebook Владимира Дубинского

Во втором сете волейболистки одержали победу со счетом 25:16, а в третьем – 25:23:

"Счет по сетам 3:0! Таким образом, СК "Прометей" победил в первой своей игре сезона, с чем я всех девчонок поздравляю! Команды и их тренерский штаб приняли решение играть еще один четвертый сет", – рассказал президент клуба.

СК "Прометей" одержал первую победу на сборах в Турции. Facebook Владимира Дубинского

СК "Прометей" одержал первую победу на сборах в Турции. Facebook Владимира Дубинского

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что после долгих переговоров баскетбольный клуб "Прометей" прилетел на сборы в Литву. Длительные переговоры были связаны с карантином.