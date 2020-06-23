СК "Прометей" объявил конкурс на создание гимна: победитель получит 100 тысяч гривен

Алина Рашевская Спорт 14:50, 23.06.2020

В Каменском объявили о проведении конкурса на создание гимна СК "Прометей".

Автора лучшей песни ждет денежное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.

"Мы неоднократно думали о том, что было бы хорошо, что бы у СК "Прометей" появился собственный гимн. Перед каждой домашней игрой и по ее окончании он бы мог звучать в родных стенах и объединять наших игроков и болельщиков! Я хочу через социальные сети обратиться ко всем талантливым людям с просьбой написать для нашей команды гимн, объединяющий любителей волейбола и баскетбола, и наших игроков!", – написал Дубинский.

Предложения принимаются до 30 июля 2020 года. Работы можно отправить на почту bcprometey@gmail.com. По всем вопросам обращайтесь по телефону: +380 (96) 297 30 03 (Самойлова Ольга).

Все отобранные варианты будут опубликованы на официальном сайте СК "Прометей". Лучший гимн выберут путем голосования.

Скриншот
Facebook/Владимир Дубинский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что баскетбольная команда "Прометей" начнет игры в FIBA Europe Cup уже в сентябре этого года.

Комментировать
Днепр Спорт

Смотрите также

Национализацию ПриватБанка могут отменить: СМИ сообщили о возобновлении дела в Конституционном суде

Чудом выжила во время взрыва в доме, но потеряла всю семью. История 18-летней киевлянки

Климкин: Украина вступает в очень опасный период, Путин "перезагружается" в президента другой страны

Патриарх Кирилл "сердечно поздравил" с днем нападения Германии на СССР

Доллар может упасть на 40%: что ждет украинцев и какие прогнозы