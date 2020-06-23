СК "Прометей" объявил конкурс на создание гимна: победитель получит 100 тысяч гривен

В Каменском объявили о проведении конкурса на создание гимна СК "Прометей".

Автора лучшей песни ждет денежное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.

"Мы неоднократно думали о том, что было бы хорошо, что бы у СК "Прометей" появился собственный гимн. Перед каждой домашней игрой и по ее окончании он бы мог звучать в родных стенах и объединять наших игроков и болельщиков! Я хочу через социальные сети обратиться ко всем талантливым людям с просьбой написать для нашей команды гимн, объединяющий любителей волейбола и баскетбола, и наших игроков!", – написал Дубинский.

Предложения принимаются до 30 июля 2020 года. Работы можно отправить на почту bcprometey@gmail.com. По всем вопросам обращайтесь по телефону: +380 (96) 297 30 03 (Самойлова Ольга).

Все отобранные варианты будут опубликованы на официальном сайте СК "Прометей". Лучший гимн выберут путем голосования.

Скриншот Facebook/Владимир Дубинский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что баскетбольная команда "Прометей" начнет игры в FIBA Europe Cup уже в сентябре этого года.