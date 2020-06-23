СК "Прометей" объявил конкурс на создание гимна: победитель получит 100 тысяч гривен
В Каменском объявили о проведении конкурса на создание гимна СК "Прометей".
Автора лучшей песни ждет денежное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.
"Мы неоднократно думали о том, что было бы хорошо, что бы у СК "Прометей" появился собственный гимн. Перед каждой домашней игрой и по ее окончании он бы мог звучать в родных стенах и объединять наших игроков и болельщиков! Я хочу через социальные сети обратиться ко всем талантливым людям с просьбой написать для нашей команды гимн, объединяющий любителей волейбола и баскетбола, и наших игроков!", – написал Дубинский.
Предложения принимаются до 30 июля 2020 года. Работы можно отправить на почту bcprometey@gmail.com. По всем вопросам обращайтесь по телефону: +380 (96) 297 30 03 (Самойлова Ольга).
Все отобранные варианты будут опубликованы на официальном сайте СК "Прометей". Лучший гимн выберут путем голосования.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что баскетбольная команда "Прометей" начнет игры в FIBA Europe Cup уже в сентябре этого года.