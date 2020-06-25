"Прометей-2" сыграет в Высшей баскетбольной лиге: известен состав команды

Алина Рашевская Спорт 16:45, 25.06.2020

По результатам трехдневного отбора каменская Академия баскетбола "Прометей" сформировала юношескую команду "Прометей-2".

Ребята покажут себя уже в следующем сезоне чемпионата Украины среди мужских команд Высшей лиги. Новосозданная команда была зарегистрирована Исполкомом Федерации баскетбола Украины 23 июня, сообщил на своей странице в Facebook президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.

Все 13 игроков уже подписали контракты с "Прометеем". Они приступят к тренировкам в августе.

Также Владимир Дубинский назвал имена первенцев Академии:

  • 1. Климов Игорь (г. Одесса)

  • 2. Бублик Михаил (г. Кривой Рог)

  • 3. Гладун Михаил (г. Кривой Рог)

  • 4. Стуров Антон (г. Краматорск)

  • 5. Безыма Максим (г. Мариуполь)

  • 6. Бринюк Богдан (г. Мариуполь)

  • 7. Попов Егор (г. Харьков)

  • 8. Горковенко Даниил (г. Мариуполь)

  • 9. Стальмаков Никита (Дружковка)

  • 10. Пирогов Даниил (г. Киев)

  • 11. Попов Илья (г. Харьков)

  • 12. Ющик Артём (г. Ровно)

  • 13. Галенко Александр (г. Николаев)

"Будем относиться к ним, как к собственным детям! Уверен, они получат здесь то, о чем мечтали они и мечтаете вы! Всем вам огромное спасибо! Впереди много интересной, но очень тяжелой работы! Только Прометей! Только победа!", – подытожил Дубинский.

Скриншот
Facebook/ Владимир Дубинский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СК "Прометей" объявил конкурс на создание гимна. Победитель получит 100 тысяч гривен.

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