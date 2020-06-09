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9 июня • обновлено в 09:00
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Алина Рашевская
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Президент СК "Прометей" Владимир Дубинский рассказал об участии женской баскетбольной команды в Суперлиге

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Женская команда БК "Прометей" примет участие в Суперлиге в сезоне 2020/2021.

Команду будет возглавлять Виктория Большакова – одна из наиболее авторитетных специалистов страны в женском баскетболе. Под ее руководством в разные годы лучшими женскими командами страны становились "Днепр" и "Елизавет-Баскет" из Кропивницкого, сообщил на своей странице президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.

Дубинский о составе женской баскетбольной команды "Прометей"

Дубинский о составе женской баскетбольной команды "Прометей"

УНН

Кроме того, Виктория Юрьевна в качестве главного тренера БК "Козачка-КПУ" побеждала в регулярном чемпионате УБЛ. Свою тренерскую карьеру она начинала в мужском баскетболе, в командах "Азовмаш-2" и "Азовмаш-3" из Мариуполя. Обе эти команды при участии Большаковой выигрывали первенство Украины в первой и высшей лигах.

Защищать цвета "Прометея" будут Ольга Дубровина, Оксана Моллова, Виктория Кондусь, Вита Горобец, Вероника Любинец, Юлия Мусиенко и Мария Игнатенко.

"В послужном списке абсолютно всех победы в разные годы в отечественной женской Суперлиге, а Вероника Любинец, Вита Горобец и Виктория Кондусь переезжают в Каменское в статусе действующих чемпионов Украины и игроков сборной команды страны. Кроме того, 20-летняя Вероника Любинец буквально несколько месяцев назад получила титул MVP прошедшего сезона, а вот Юлия Мусиенко стала лучшей разыгрывающей предыдущего сезона", написал Дубинский.

В состав команды также вошла совсем юная, но перспективная спортсменка – 16-летняя Мария Игнатенко.

"Уверен, Маша будущая звезда! Ее имя обязательно прогремит на всю Украину!", поделился он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что лучший нападающий Суперлиги прошлого сезона Майкл Маерс подписал контракт с БК "Прометей".

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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