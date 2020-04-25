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25 апреля • обновлено в 11:22
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Алина Рашевская
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Президент СК "Прометей" Владимир Дубинский представил новую волейболистку. Фото

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Известная украинская волейболистка Анастасия Крайдуба подписала контракт с СК "Прометей".

Она будет играть за каменскую команду в сезоне 2020/2021. Об этом на своей странице в Facebook рассказал президент спортивного клуба Владимир Дубинский.

Анастасия Крайдуба

Анастасия Крайдуба

Facebook/Владимир Дубинский

"Анастасия Крайдуба, один из лидеров сборной Украины по волейболу, подписала контракт с СК Прометей и следующий сезон 2020/2021 будет выступать за нашу команду!", – сообщил Дубинский.

Несмотря на то, что предыдущий игровой сезон пришлось досрочно завершить из-за карантина, как организаторы, так и игроки не теряют надежду, что началу нового ничего не помешает.

"Огромное спасибо прежде всего Насте за доверие и всем, кто был причастен к ее переходу в СК "Прометей"! Мы, как и многие команды Украины и Европы, продолжаем работать на трансферном рынке и с нетерпением ждём начала сезона!" – подытожил президент клуба.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в связи с эпидемией коронавируса регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги завершили досрочно. Баскетболисты СК "Прометей" попали в тройку лучших команд текущего сезона.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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