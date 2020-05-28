Президент СК "Прометей" Владимир Дубинский представил нового тренера баскетбольного клуба

27 мая Баскетбольный клуб "Прометей" подписал трехлетний контракт с главным тренером команды, которым стал Виталий Черний.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент СК "Прометей" Владимир Дубинский. Дмитрий Марков и Сергей Алферов также вошли в тренерский штаб команды. С сегодняшнего дня Виталий Николаевич совместно с тренерским штабом займется формированием состава.

БК "Прометей" подписал контракт с новым тренером Facebook: Владимир Дубинский

"После всех "за и против" рады сообщить, что главным тренером команды назначен Виталий Черний. От всего коллектива СК "Прометей" и болельщиков желаю Виталию Николаевичу успехов и будущих побед!", – поделился Президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.

Виталий Черний – профессиональный баскетболист. В апреле 2010 года он был избран главным тренером Национальной Сборной Украины по баскетболу. Это решение было принято Федерацией Баскетбола Украины единогласно.

В прошлом сезоне Виталий Черний был главным тренером МБК "Николаев". Для нового тренера БК "Прометей" на первом месте – дисциплина. Виталий Черний энергичен, умеет создать хорошую атмосферу в команде и сплотить коллектив. Главная особенность тренера – добиться от игроков максимальной отдачи во время матча.

Кроме того, Виталий Черний уделяет много внимания тактической подготовке игроков, основательно готовится к каждому матчу и внимательно изучает соперника.

Свое тренерское мастерство Виталий Николаевич подтвердил во время игры в марте 2015, когда его команда МБК "Николаев" одержала победу над киевским "Будивельником" на Кубке Украины со счетом 73:60.

Виталий Черний и Владимир Дубинский Facebook: Владимир Дубинский

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