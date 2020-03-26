"Мы поддержим любое решение" - президент СК "Прометей" Владимир Дубинский о будущем каменской волейбольной команды

В связи с продлением карантина регулярный чемпионат Украины по волейболу оказался под угрозой. Высока вероятность того, что в этом году игры продолжать не будут.

Женская волейбольная команда СК "Прометей", которая показала хорошие результаты в последних соревнованиях и заняла высокие позиции, ожидает вердикта Федерации волейбола Украины. У девчонок были все шансы представлять Украину в высшем европейском клубном турнире, рассказал президент клуба Владимир Дубинский.

Владимир Дубинский о судьбе каменской команды Наш Репортер

"Команда "Прометей" далеко впереди, и последние два тура в регулярном чемпионате, в которых мы успели принять участие, девчонки прекрасно отыграли. Это был наш первый год в Суперлиге и это была прекраснейшая игра. Что-то удавалось, что-то нет, но была проделана громаднейшая работа, которая и позволила "Прометею" занять высокие места в чемпионате", – рассказал Дубинский.

Как поделился президент клуба, и руководство, и сама команда не гнались за наградами и победой, однако для Каменского было бы огромной честью в дальнейшем поучаствовать в Лиге Чемпионов.

"Команда, занявшая 1-е место, должна была играть в Лиге Чемпионов, представляя нашу страну в высшем европейском клубном турнире. Вопрос о том, какая команда будет представлять Украину, для нас немаловажен. Если регулярный чемпионат будет закончен и первая тройка победителей не будет определена, то кто же будет представлять нашу страну в Еврокубках? Как бы там ни было, любое решение мы поддержим", – отметил он.

Несмотря на сложную ситуацию в стране, уже в ближайшем будущем СК "Прометей" ожидают реорганизация и расширение. Планируется создание команды новой возрастной категории.

"Мы планируем создание дублирующей женской волейбольной команды. Сейчас ведутся работы по перепроектировке помещений. Мы будем искать лучших детских тренеров, которые будут растить будущих чемпионов. Мы как никогда остро поняли эту необходимость, ведь дети – наше будущее. Наши будущие чемпионы ходят по улицам, их нужно просто собрать, дать максимальные условия для тренировок и обучения. В городе будут созданы несколько спортивных классов. Волейболу в Каменском – быть!", – подытожил Владимир Дубинский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в период всеукраинского карантина в СК "Прометей" приостановили тренировки и отложили на неопределенный срок все запланированные мероприятия. Несмотря на поступающие предложения продолжать соревнования вопреки рекомендациям, руководство не намерено подвергать опасности игроков, тренерский состав и обслуживающий персонал.

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