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14 февраля • обновлено в 18:13
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Максим Пяточкин

Матч "Прометей" - "Химик": где смотреть трансляцию

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В пятницу, 14 февраля, СК "Прометей" впервые за свою историю имеет возможность выйти в финал Кубка Украины по волейболу.

Игра состоится в 19:00, онлайн-трансляция будет доступна на странице СК "Прометей" в YouTube.

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"Соперником каменчанок в полуфинале будет действующий обладатель трофея южненский "Химик". Задача не из легких, но мы верим в наших спортсменок и надеемся на положительный исход матча", – отметили в клубе.

СК "Прометей"

СК "Прометей"

Днепр Час

Ранее OBOZREVATEL писал, что в пятницу, 14 февраля, в 19:00 в полуфинале Кубка Украины состоится игра баскетбольной команды СК "Прометей" и ВК "Химик".

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Автор
Максим Пяточкин
Место
Украина Днепр
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